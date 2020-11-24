За нарушения антиковидных мер хостелу в ЦАО грозит штраф в 500 тыс руб, или закрытие

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24 ноября 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Хостел на Сретенском бульваре, фото соцсети

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в хостеле на Сретенском бульваре, учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве в ходе мониторингового обследования помещения на предмет выполнения юридическими лицами противоэпидемических мероприятий было установлено, что по адресу: Сретенский бульвар, д. 6/1, корп. 1, на втором этаже жилого дома размещен хостел. Хостел функционирует без отдельно выделенного входа, в хостеле при входе отсутствуют антисептики, отсутствуют дезинфицирующие средства и не проводится дезинфекция контактных поверхностей. Также отсутствует оборудование для обеззараживание воздуха. В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию данного хостела. И после этого будет возбуждено административное дело», - сообщил Владимир Ядыкин.

Он отметил, что за данные нарушения согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ по решению суда может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Если представители юридического лица не найдутся, то разговор будет идти о незаконной предпринимательской деятельности. На текущий момент их найти не удалось», - уточнил специалист.