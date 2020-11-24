«Газпром» «виноват», что цены в Латвии растут

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24 ноября 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии полным ходом «шагает» коронавирус и кризис: сокращение рабочих мест, ЧС, повальная нехватка денег у простых латвийцев. Но зато цены на необходимые услуги растут, также, как и зарплаты «руководству» страны.

«Радостная» новость «облетела» латвийцев: отопление и цены на электроэнергию повышаются! Уже в этом году! В декабре!

Расценки на отопление вырастут с 39, 77 евро до 44, 10 евро за мегаватт-час. На 11%. Не заставило и «ждать» себя электричество: с 1 декабря тариф на использование данной услуги повысится на 13%.

А кто же в этом виноват?

Конечно, российская компания «Газпром»!

Так латвийские «деятели» объяснили СМИ повышение цен: «Ригас Силтумс» (отопление) «кивает» в сторону «Латвэнерго» (электричество): мол, они повысили цены, а что нам делать? И мы повышаем! А «Латвэнерго», видимо, совсем обнищав, ссылается на то, что во всем «виноват» «Газпром» - повысил цены!

Дальше-больше! Руководство «Ригас Силтумс» возмущенно объясняет, что повышение цен на 26% от «Латвэнерго» - неожиданность! А «электричество» доказывает, что все были своевременно извещены о повышении цен!

А «крайним» оказался… «Газпром».

Латвийцы растеряны, а депутаты Сейма молчат… Впрочем, депутат Рижской думы Селина Ванцане разразилась «гневной» речью: «Призываю Регулятора общественных услуг пересмотреть экономическое обоснование затрат «Латвэнерго» на производство теплоэнергии! Такие действия социально безответственны!»

Призывать можно… когда знаешь, что ничего не изменится, но сделать «козью морду» - завсегда!