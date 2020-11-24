Депутат МГД Картавцева: Надо включить в бюджет допсредства на ремонт поликлиник

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24 ноября 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева, фото соцсети

В бюджете Москвы необходимо предусмотреть дополнительные средства на ремонт поликлиник и высокотехнологичную помощь. Об этом глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Москва достойно противостоит пандемии. Но крайне важно, чтобы борьба с коронавирусом не останавливала планы развития городской медицины. Для наших жителей всегда важно иметь возможность пройти обследования в поликлинике рядом с домом, комфорт при ее посещении, доступность специалистов. От качества и сроков внедрения нового стандарта столичных поликлиник и развития современной высокотехнологичной медицинской помощи во многом зависят здоровье и качество жизни москвичей», - заявила Лариса Картавцева.

По ее словам, новый стандарт детских и взрослых московских поликлиник - это не только масштабная программа их переоснащения современным оборудованием, создания комфортной среды как для пациентов, так и для медицинских работников, но и прежде всего - наличие гарантированного набора специалистов в каждой поликлинике.

«В 2020 году был начат ремонт 37 поликлиник, а в 2021 году планируется начать ремонтные работы в 40 поликлиниках», - подчеркнула она.

«Многие медицинские учреждения были построены 40-50 лет назад, по устаревшим на сегодня стандартам и планировкам. Там просто невозможно установить и подключить мощное оборудование. К нам обращаются жители с просьбой не сбавлять темпов реконструкции, потом что они как можно скорее хотят увидеть свои родные поликлиники обновленными», - завила Лариса Картавцева.

По ее мнению, появление в медицинской практике прорывных технологий, высокотехнологичного оборудования позволяет выполнять ранее травматичные операции малоинвазивными методами. Также это даст пациентам возможность быстрее вернуться к полноценной жизни, сокращает сроки послеоперационной реабилитации.

Лариса Картавцева подчеркнула, что медицинская помощь такого уровня востребована у москвичей, поэтому необходимо сделать ее еще более доступной.

«Высокотехнологичная помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, нейрохирургия сегодня уже реальность. И увеличение финансирования ВМП существенно повысит количество операций, в которых нуждаются наши жители», - резюмировала депутат.