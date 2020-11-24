Уральский НОЦ представят на заседании Совета научных центров мирового уровня

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24 ноября 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото - пресс-службы полномочного представителя президента в УрФО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании под руководством полномочного представителя в УрФО Владимиром Якушевым.

На совещании обсуждались презентационные материалы, которые будут представлены на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня. В совещании также приняли участие губернаторы Свердловской и Курганской областей, ректоры ведущих вузов и предприятий округа.

Владимир Якушев отметил, что очная защита заявки намечена на декабрь. В ней будут принимать участие все губернаторы регионов, создающих НОЦы. УрФО будет представлять Алексей Текслер.

Напомним, что Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» был создан в июле 2019 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Центр призван объединять усилия областей для укрепления конкурентных преимуществ регионов.

Отметим, что заявка НОЦ на федеральный конкурс получила наивысшую оценку экспертов. Из 20 участников центр занял первое место по количеству набранных баллов – 81,25. Речь идет об отборе второй очереди НОЦ на основе интеграции образовательных и научных организаций и их кооперации с предприятиями, действующими в реальном секторе экономики.

Победители будут известны в декабре.