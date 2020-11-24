Министр здравоохранения Латвии: Режим ЧС будет продлен

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24 ноября 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле, фото соцсети

За прошедшие сутки из-за коронавируса в Латвии скончались 13 человек. Это рекордное число для небольшого государства.

Сегодня в Латвии действует ЧС, которая продлится до 9 декабря. Так думали латвийцы! Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле считает, что режим ЧС будет продлен.

«Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Латвии стабилизировалась, пока еще не наступила фаза, когда наблюдается сокращение количества инфицированных. Наоборот, продолжается фаза, когда все большему количеству больных требуется госпитализация и прогнозируется, что их число не будет сокращаться… приблизительно четыре недели. Предположительно ЧС будет продлена на две недели, так как у правительства нет ни малейшего интереса «применять его дольше, чем это необходимо».

Министр здравоохранения Латвии посоветовала жителям, чтобы они воздержались от поездок по Латвии. Даже на Рождество и Новый год. Но никто не отменял прогулки на свежем воздухе… Так сказала г-жа Винькеле.