Совокупный рост за услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже уровня инфляции

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24 ноября 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве будет ниже инфляции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Президиум правительства Москвы принял решения об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%. Ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

«Таким образом, совокупный рост платежки за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%», - подчеркивается в тексте.

Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме, добавила пресс-служба.

Напомним, в Москве с мая 2016 года работает Единый диспетчерский центр — совместный проект столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и Департамента информационных технологий города Москвы. Его основная задача — помочь жителям столицы в решении жилищно-коммунальных вопросов. ЕДЦ.

В первый год на линию поступило около двух миллионов обращений. Для их оперативной обработки к специальной системе управления заявками подключили более тысячи диспетчерских. Сейчас количество вызовов, поступающих на горячую линию, достигает 800 тысяч в месяц.