Суворовцы отмечают день рождения Александра Суворова

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24 ноября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

24 ноября в Московском суворовском военном училище (СВУ) отметили 290-летие со дня рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Ветераны-суворовцы и юные суворовцы возложили цветы к памятнику генералиссимуса А.В. Суворова, а на Аллее Героев легендарного училища открыли очередную звезду Героя - выпускника Московского СВУ Алексея Артемьева.

Выступая перед личным составом и гостями церемонии, заместитель начальника Московского СВУ, подполковник Алексей Чайка поздравил суворовцев и всех кадет России с 290-й годовщиной со дня рождения Александра Суворова. «Имя Александра Васильевича ассоциируется с воинской доблестью, верностью Отечеству и славой российского оружия. С ним неразрывно связаны история и повседневная деятельность системы кадетского образования и воспитания, а заветы великого полководца были и будут основой жизненной позиции, руководством к действию для новых поколений патриотов нашего Отечества», - подчеркнул Алексей Чайка.

«Суворовские заповеди подтвердили свою жизненную силу в годы Великой Отечественной войны, воплотившись в стойкости и массовом героизме советских воинов. В наше время суворовское наследие живёт, обретает новые узнаваемые черты в подрастающей смене патриотов России, в современных солдатах и офицерах, с честью выполняющих свой воинский долг в гарнизонах нашей необъятной страны и «горячих точках»», - отметил почётный гость церемонии, выпускник Московского СВУ, Герой РФ Сергей Шаврин.

По его словам, очень символично, что в такой знаменательный день на Аллее Героев засияла ещё одна звезда - одиннадцатая звезда Героя РФ Алексея Артемьева. «К сожалению, на нашу церемонию, организованную в рамках программы преемственности воинских традиций «Внук - Сын - Отец - Дед», не смог приехать Алексей Артемьев. Он сейчас находится в Санкт-Петербурге. Алексей Геннадьевич передаёт привет и поздравляет всех с 290-летием Александра Васильевича Суворова», - заключил Сергей Шаврин.

Алексей Артемьев служил в Центре специального назначения ФСБ России. За период службы неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, участвовал во множестве оперативно-боевых мероприятиях. Дважды был тяжело ранен, но возвращался в строй. В 2012 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, полковнику Артемьеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

За всю историю существования учебного заведения звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации удостоены одиннадцать выпускников Московского СВУ. Звания Героя Советского Союза удостоен выпускник 1970 года Сергей Козлов. Героями России стали выпускник 1963 года Игорь Иванов, выпускник 1973 года Игорь Сергун, выпускник 1982 года Сергей Шаврин, выпускник 1987 года Андрей Бочаров, выпускник 1987 года Игорь Милютин, выпускник 1990 года Алексей Артемьев, выпускник 1994 года Роман Щетнёв. Звание Героя России посмертно присвоено выпускникам 1987 года Дмитрию Гребёнкину и Сергею Костину, и выпускнику 1981 года Владиславу Посадскому.