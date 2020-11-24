Штраф за детские слёзы. Попытка защитить ребёнка может привести к разорению СМИ

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Частное СМИ из Башкирии «UfaTime.ru» летом опубликовало видеоматериалы, на которых видно, как родители жестоко избивали своего ребёнка. Издевательства происходили на глазах у многих людей. После этого расследованием дела занялась Генеральная прокуратура. Появилась надежда, что ребёнка удастся защитить.



Вскоре к издательству появились претензии Роскомнадзора. Ведомство запросило у «UfaTime.ru» разрешение родителей на публикацию видеоролика. Его, естественно,

у журналистов не нашлось, да и в самом ролике было очень сложно различить личности, голоса были искажены. Однако суд посчитал материалы редакции противозаконными и оштрафовал её на 460 тысяч рублей. На суде Роскомнадзор не смог предоставить доказательств причинения вреда. Но судья не позволил ответчикам воспользоваться скидкой на уплату штрафа в размере 50%.



Частное издание относится к малому бизнесу, который нуждается в серьёзной государственной поддержке. Основной доход редакция получает от рекламных услуг. С началом пандемии они стали не особо востребованными. Это означает, что полумиллионный штраф приведёт к банкротству СМИ. Многие сотрудники останутся без работы в столь сложный экономический кризис.



Штраф необходимо выплатить до середины января 2021 года. Издательство вынуждено обратиться к своим читателям с просьбой о помощи в сборе средств для выплаты штрафа.



