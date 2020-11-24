Южноуральцев просят стать донорами плазмы

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24 ноября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Антиковидная плазма помогает вылечить тяжелых больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, донорами плазы стали 618 южноуральцев. 24 ноября кровь сдали 19 человек. Семья Наренковых частые гости на станции переливания крови. Екатерина прошла донацию в пятый раз, Алексей – в четвертый. Они планируют сдавать плазму и в дальнейшем. 21-летний Искандер Алиев сдает кровь во второй раз. Заместитель губернатора Егор Ковальчук стал донором впервые.

«Я могу помочь тяжелобольным пациентам с COVID-19, ведь не понаслышке знаю, как тяжело тем, кто болеет сейчас», — сказал вице-губернатор.

Отметим, что каждый донор может помощь 3-4 больным. Стать донором антиковидной плазмы могут те, кто перенес коронавирус в легкой или средней форме. Для этого необходимо предоставить медицинское заключение о перенесенной болезни и результаты обследований по данным выписки из медицинской карты. Возраст донора – с 18 до 55 лет, у него не должно быть хронических заболеваний.

Прием доноров проходит по предварительной записи по номеру телефона +7 (351) 232-78-88.