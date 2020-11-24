Депутат МГД Гусева: Расходы бюджета на поддержку безработных надо увеличить

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24 ноября 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева подготовила ко второму чтению законопроекта о бюджете Москвы поправку о выделении дополнительных средств на социальную поддержку москвичей, оставшихся без работы. Об этом парламентарий сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Бюджет Москвы остается социально ориентированным, несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку и, конечно, последствия пандемии коронавируса. Перед властями города стоит задача - обеспечить социальную поддержку горожан и реализацию социальных программ в полном объеме. В целом авторам проекта бюджета это удалось: только в 2021 году на поддержку москвичей предполагается направить более 569 млрд руб., что на 5% выше, чем в нынешнем году. Между тем, на мой взгляд, ряд программ социальной направленности нуждается в усилении для успешного преодоления последствий пандемии и общемировых экономических трудностей. Это относится, в частности, к поддержке людей, потерявших работу», - сказал Людмила Гусева.

По словам Людмилы Гусевой, уровень безработицы в Москве достаточно низок по мировым меркам и составляет около 3,04%. Но за время пандемии, уточнила она, количество официально зарегистрированных безработных значительно увеличилось - в сложной ситуации горожане стали чаще обращаться за поддержкой. Поэтому расходы в этом направлении необходимо увеличить, подчеркивает депутат.

«На данный момент на поддержку безработных предполагается выделить 2,1 млрд руб. Это и прямые выплаты - московские надбавки к федеральному пособию по безработице, оплата транспортных расходов, - и городские программы занятости, которые помогают в поиске работы и профессиональной переориентации. Они работают эффективно, в том числе и по мировым стандартам: с начала 2020 года Москва помогла в трудоустройстве около 150 тыс. человек, две трети из них - за последние четыре месяца», - добавила Людмила Гусева.

Депутат отметила, что пандемия коронавируса стала во многом причиной запуска мощных федеральных и городских программ поддержки безработных и стимулом «выход из тени» людей, оставшихся без заработка, но ранее не решавшихся обращаться к службам занятости. Это, по словам Гусевой, один из положительных эффектов неблагоприятной экономической ситуации: ситуация на рынке труда стала прозрачнее для городских властей, появилось много новых данных о трудоспособном населении, нуждающемся в рабочих местах.

«Теперь у нас есть больше возможностей для планирования в части стимуляции создания новых рабочих мест, запуска новых программ переобучения на востребованные специальности. Кроме того, в таких кризисных условиях город и горожане лучше узнают друг друга и обретают взаимное доверие. Москвичи, вышедшие на биржу труда сейчас, рассчитывают на поддержку - и мы обязаны оправдать их ожидания. Москва должна ответить на этот запрос. Я буду вносить соответствующую поправку в бюджет 2021-2023 годов», - подытожила парламентарий.

Как ранее сообщалось, проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был принят Московской городской думой в первом чтении 18 ноября.