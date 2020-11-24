Депутат МГД Мельникова: Надо увеличить бюджет на техсредства реабилитации инвалидов

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24 ноября 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Мельникова, фото соцсети

Член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Ольга Мельникова подготовила поправку в бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов о выделении дополнительных средств на технические средства реабилитации инвалидов. Об этом парламентарий сообщила Агентству городских новостей «Москва».



«Сейчас средства реабилитации требуются 180 тыс. инвалидов в Москве. Это и «памперсы», и протезы, и слуховые аппараты, коляски, дисплеи для чтения шрифта Брайля, многое другое. Это все нужно людям, и в приобретении им помогает бюджет. Часть потребностей закрывают федеральные власти, а часть финансируется из городского бюджета. Нам необходимо закрыть полностью потребности людей с ограниченными возможностями, ведь это наиболее часто уязвимая категория населения», - сказала Ольга Мельникова.

Она напомнила, что депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.

«Проект бюджета в первом чтении принят. На текущий момент в бюджете предусмотрено 2,4 млрд руб. на эти нужды, и эту сумму необходимо увеличить. Участие бюджета Москвы необходимо, если мы хотим сохранить удобную для москвичей систему получения технических средств. Сейчас большинство людей покупают необходимое сами, и затем Москва компенсирует потраченные средства. Это позволяет подбирать нужные средства реабилитации, учитывать детали, важные для конкретного человека», - отметила Ольга Мельникова.

«Кроме того, пояснила депутат, благодаря работе на уровне субъекта федерации Москва может диктовать условия поставщикам и закладывать в контракты важные условия».



«Например, для примерки протеза специалист приходит домой, чтобы человек с ограниченными возможностями не посещал общественные места, транспорт, не ждал в очередях. Эта практика стала особо актуальной в период пандемии. Нужно учитывать каждый аспект сохранения здоровья москвичей, их безопасности в этот сложный период», - добавила парламентарий.

По словам Ольги Мельниковой, бюджет столицы на следующий год является социально ориентированным, финансирование социальной сферы и поддержка населения составляет 56% от всех расходов казны.

«Выделение дополнительного финансирования для людей с ограниченными возможностями всем необходимым позволит сохранить отлаженную систему работы по обеспечению техническими средствами реабилитации», - заключила депутат.