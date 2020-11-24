В Хабаровском крае стало меньше преступников-подростков
24 ноября 2020, 15:13[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Согласно данным УМВД по хабаровскому краю, в этом году подростковая преступность была снижена на 12,7%, в том числе повторных преступлений на 19,1%, а групповых – на 9,2%.
Показатель особо тяжкий преступлений по региону при этом ниже, чем среднероссийский – 19%.
В ведомстве отметили, что на территории края свыше 278 тысяч детей, из которых около 29 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Порядка четырех тысяч проживают в неблагополучных семьях. Чтобы оказывать таким детям помощь, в крае работает система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для преодолений кризисных ситуаций семьям предлагается необходимая помощь.
Кроме того, для выявления семейного неблагополучия на ранней стадии, в крае организована деятельность Детского телефона доверия. Он действует в регионе уже 10 лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.