В Хабаровском крае стало меньше преступников-подростков

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Согласно данным УМВД по хабаровскому краю, в этом году подростковая преступность была снижена на 12,7%, в том числе повторных преступлений на 19,1%, а групповых – на 9,2%.

Показатель особо тяжкий преступлений по региону при этом ниже, чем среднероссийский – 19%.

В ведомстве отметили, что на территории края свыше 278 тысяч детей, из которых около 29 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Порядка четырех тысяч проживают в неблагополучных семьях. Чтобы оказывать таким детям помощь, в крае работает система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для преодолений кризисных ситуаций семьям предлагается необходимая помощь.

Кроме того, для выявления семейного неблагополучия на ранней стадии, в крае организована деятельность Детского телефона доверия. Он действует в регионе уже 10 лет.