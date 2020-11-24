По факту столкновения подростков и полицейских в Краснодаре возбуждено дело

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24 ноября 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В пятницу, 20 ноября, в Краснодаре на Красных Партизан произошла драка между сотрудниками ДПС и группой подростков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье “Применение насилия в отношении представителей власти”.



Возле продуктового магазина стояла группа подростков 15-17 лет, которые вели себя вызывающе. Полицейские, которые проходили мимо, сделали юношам замечание, однако реакции не последовало. В пресс-службе краевого СУ СКР пояснили, что сотрудники ДПС попросили подростков прекратить противоправные действия, однако в ответ последовала агрессия и полицейские получили телесные повреждения.



Также в ведомстве добавили, что некоторые из участников потасовки состоят на учёте. Органы дадут оценку действиям всех участников конфликта.