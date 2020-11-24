В Краснодаре полицейские наградили спасшего школьника подростка

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24 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

17-летнему подростку, который спас школьника от женщины с молотком в Краснодаре, вручили грамоту — благодарственное письмо.



Дмитрий Каверзен ученик 11-го класса. 11 ноября напротив четвёртого лицея неизвестная женщина пыталась затащить школьника во дворы, угрожая ему молотком. Дмитрий поспешил на помощь, выхватил инструмент из рук женщины, а ребёнка спасла мать одноклассника Каверзина.



Сам подросток прокомментировал свой поступок так: "Думать времени не было, надо было принимать решение в связи со сложившейся ситуацией. Считаю, что это не героизм, а просто реакция на реальную угрозу окружающим".



В полиции по факту случившегося инициировали проверку, ситуацию взял на контроль мэр кубанской столицы Евгений Первышов.