Хабаровские детские лагеря получат компенсацию

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24 ноября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Администрация Хабаровска намерена частично возместить затраты организациям детского загородного отдыха в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

25 ноября начнется прием документов на конкурс для предоставления субсидии на финансовые возмещение затрат. Завершится он 25 декабря. Всего один получатель сможет рассчитывать на 377,5 тысячи рублей.

- В настоящее время за муниципалитетом закреплены три загородных оздоровительных лагеря. Как известно, в этом году из-за ограничительных мер в них удалось организовать только третью смену. В итоге организации, которые готовились, начиная с мая ко всем трем сменам, понесли серьезные убытки, не реализовав запланированное количество путевок, - объяснил заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.