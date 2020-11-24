ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Хабаровские детские лагеря получат компенсацию

, 14:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровские детские лагеря получат компенсацию

Администрация Хабаровска намерена частично возместить затраты организациям детского загородного отдыха в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

 

25 ноября начнется прием документов на конкурс для предоставления субсидии на финансовые возмещение затрат. Завершится он 25 декабря. Всего один получатель сможет рассчитывать  на 377,5 тысячи рублей.

- В настоящее время за муниципалитетом закреплены три загородных оздоровительных лагеря. Как известно, в этом году из-за ограничительных мер в них удалось организовать только третью смену. В итоге организации, которые готовились, начиная с мая ко всем трем сменам, понесли серьезные убытки, не реализовав запланированное количество путевок, - объяснил заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.

ИЛ