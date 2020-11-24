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В Москве сохраняется бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сохраняется бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий
Фото: соцсети

В Москве сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения в Москве и в дальнейшем будет оставаться бесплатным. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъекты Российской Федерации имеют право устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина от платы за посещение ООПТ регионального значения будут освобождены все граждане без исключения. Исторически сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем», - подчеркивается в сообщении.

ГБ

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