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В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

Каждые 17 секунд в европейском регионе от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил на онлайн-брифинге директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - сказал он.

"В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия" - отметил Ханс Клюге.

При этом он добавил, что "ношение защитных масок не панацея", но они крайне важны в борьбе с распространением инфекции, и их надо использовать в сочетании с другими мерами.

ГБ

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