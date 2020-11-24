Аллерголог Коротеева рассказала, какую лучше выбрать елку

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24 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИР 24

новогодняя елка, pixabay.com

Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева в беседе с журналистами рассказала, какую елку лучше выбрать – искусственную или живую. Также эксперт сообщила, какое дерево не нанесет вред здоровью.

Коротеева отметила, что живая ель или сосна из-за сока или пыльцы могут вызвать аллергическую реакцию. Симптомы могут проявиться как сразу, так и через несколько дней.

Врач в беседе с телеканалом "МИР 24" порекомендовала отдать предпочтение искусственной елке, однако подойти к выбору такого дерева следует крайне внимательно. Необходимо обратить внимание на запах – ель должна быть сделана из экологически чистых, негорючих материалов без какого-либо аромата.