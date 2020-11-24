В Волгограде на взятках горят руководители и экс-руководители

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24 ноября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Георгий ЛОМОВ ]

Предпринимателю грозил штраф в размере 800 тысяч рублей. Но, оказалось, что сумму можно «скостить» до 300 тысяч

В Волгограде очередное уголовное дело по крупной взятке. На этот раз в мздоимстве обвиняется 47-летний начальник подразделения «Волгоградэнерго». Так же на взятках попался бывший директор «Концессий водоснабжения» Волгограда.

В начале ноября этого года двум волгоградцам стало известно о том, что в деятельности коммерческой организации, принадлежащей их знакомому, выявлены нарушения при эксплуатации приборов учета потребляемой энергии.

За отсутствие пломбы на одном из счетчиков предпринимателю грозил штраф в размере 800 тысяч рублей. Но, оказалось, что сумму можно «скостить». «Помочь» коммерсанту избежать ответственности они решили с помощью взятки, оценив бездействие должностного лица в 300 тысяч рублей.

Начальник профильного подразделения ресурсоснабжающей организации «Волгоградэнерго» Алексей Чикунов согласился на коррупционное предложение. При получении денег от посредников он был задержан в Красноармейском районе оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело заведено Красноармейским районным отделом СУ СК России по Волгоградской области.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие, - сообщила официальный представитель регионального СУ СК России Наталия Рудник. - Также уголовные дела возбуждены в отношении двух посредников.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» – одна из крупнейших электросетевых компаний Волгоградской области. Основные виды деятельности компании - транспортировка электроэнергии, подключение потребителей электроэнергии к распределительным сетям филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

Промышленный сектор, пользующийся услугами волгоградских энергетиков, включает в себя предприятия по переработке нефти и газа, химические, металлургические, а также машиностроительные заводы. Услугами «Волгоградэнерго» пользуются население и сельское хозяйство, которые составляют значительную часть потребления.

Количество точек учёта в сетях филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» – 304 060 шт.

Неделей ранее задержания Алексея Чикунова стало известно, что в Нижнем Новгороде в совершении нескольких преступлений подозревают экс-руководителя «Концессий водоснабжения» Волгограда Николая Николюка. Он запомнился волгоградцам скандальной историей с установкой на площади Павших борцов катка, который был таинственно ликвидирован.

УФСБ России по Нижегородской области провело задержание бывшего директора ООО «Концессии водоснабжения», а ныне - директора АО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка, его первого заместителя Александра Сидляревича и замгендиректора по развитию Александра Жернокова.

- С июня 2018 года генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил на территории города Нижнего Новгорода организованное преступное сообщество, - рассказали в СК России. - В состав сообщества входили несколько групп, сформированных из числа работников АО «Нижегородский водоканал» и гражданских лиц, действующих под единым руководством генерального директора и неустановленных пока лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.

По версии следствия, контрагенты компании должны были платить в качестве взяток должностным лицам «Нижегородского водоканала» от 10 до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг.

- С июня 2018 года должностные лица акционерного общества обеспечили беспрепятственную победу одной коммерческой фирме по заключению и дальнейшему общему покровительству при исполнении договоров по засыпке котлованов, восстановлению дорожного покрытия и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде, - уточнили в следственных органах. - В качестве взяток фирма передавала денежные средства в размере 12% от суммы выполненных работ по договору подряда.

По версии следствия, с января 2019 года по этим договорам были выполнены работы на сумму около 300 миллионов рублей, а участники организованной группировки получили не менее 36 миллионов отката. Также следствие предполагает, что в это же время участники сообщества получили не менее 20 миллионов рублей взятки за беспрепятственное заключение договора оказания услуг, за общее покровительство при исполнении договора на оказание услуг, а доходы от взяток распределялись между членами группы.