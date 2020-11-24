В Москве задержаны организаторы и участники запрещённой в РФ организации «Свидетели Иеговы»

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24 ноября 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета России задержали нескольких организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в стране организация) после того, как в Москве возобновил работу Управленческий центр этого движения. Об этом сообщили во вторник, 24 ноября, в пресс-службе СК РФ.

«… возбуждено уголовное дело по статье организация деятельности экстремистской организации. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и его структурных подразделений, признанных решением Верховного Суда РФ экстремистскими организациями», - пояснили в ведомстве.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения данной организации. В одной из квартир на Челюскинской улице последователи проводили «конспиративные сборы». Задержанные изучали там религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы», а также «осуществляли другие действия, характерные для данного объединения». Кроме того, они привлекали в свою организацию новых людей.

Более чем в 20 субъектах России проводятся обыски по данному делу, в них принимают участие МВД, ФСБ и Росгвардия. Подозреваемые будут доставлены в подразделение СК РФ для проведения необходимых следственных действий.