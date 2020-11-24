ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве задержаны организаторы и участники запрещённой в РФ организации «Свидетели Иеговы»

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержаны организаторы и участники запрещённой в РФ организации «Свидетели Иеговы»
машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Следственного комитета России задержали нескольких организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» (запрещённая в стране организация) после того, как в Москве возобновил работу Управленческий центр этого движения. Об этом сообщили во вторник, 24 ноября, в пресс-службе СК РФ.

«… возбуждено уголовное дело по статье организация деятельности экстремистской организации. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы об организации в Москве деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и его структурных подразделений, признанных решением Верховного Суда РФ экстремистскими организациями», - пояснили в ведомстве.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решения Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения данной организации. В одной из квартир на Челюскинской улице последователи проводили «конспиративные сборы». Задержанные изучали там религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы», а также «осуществляли другие действия, характерные для данного объединения». Кроме того, они привлекали в свою организацию новых людей. 

Более чем в 20 субъектах России проводятся обыски по данному делу, в них принимают участие МВД, ФСБ и Росгвардия. Подозреваемые будут доставлены в подразделение СК РФ для проведения необходимых следственных действий.

БА

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью