Хабаровский спорткомплекс не отдадут чеченской организации «Башлам»

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24 ноября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Депутаты городской думы Хабаровска проголосовали против передачи на десять лет в безвозмездное пользование на десять муниципального фитнес-комплекса с бассейном, теннисными кортами, солярием чеченской общественной организации «Башлам» («Тающая гора»).

- Я думаю, широкий общественный резонанс сделал свое дело. Руководитель «Башлама» Изновр Абдулаев на фоне появившихся в СМИ заметок по него и его семью сам заявил, что им это здание не нужно, раз такой вокруг него поднялся скандал. В принципе, этого отказа было достаточно, чтобы отклонить вопрос о передаче, - рассказала «Аргументам недели» депутат от «Справедливой России» Мария Огненная.

Отметим, что бывшие работники фитнес-комплекса «Будь здоров» обвиняли мэрию в накопившихся долгах. По их словам, городская администрация не давала им сделать деятельность рентабельной.

Напомним, что парламентарий Юрий Ягодин и другие депутаты от ЛДПР собирались передать здание в безвозмездное пользование «Башламу» на 10 лет. Родителей детей, занимавшихся в этом комплексе, о решении6 разумеется не спросили. За передачу выступала мэрия Хабаровска. Однако в ходе слушаний администрация внезапно позицию изменила.

- К сожалению, в муниципальной собственности мало объектов, которые подходят под что-то, кроме подвала. Однако в связи с широким резонансом, вызванным центром "Будь здоров", считаю необходимым обсудить вопрос с общественностью. Также предлагаю собрать запросы от других организаций и провести аукцион на право пользования этим спорткомплексом, - высказался Евгений Соловьев, глава департамента муниципальной собственности администрации Хабаровска.