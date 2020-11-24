В Краснодарском крае 163 новых пациента с коронавирусом

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24 ноября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки на Кубани выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. В соседней Адыгее 81 заболевший.



За 23 ноября COVID-19 унёс жизни семерых кубанцев и одного жителя Республики Адыгея. 206 жителей региона и 43 пациента в Адыгее выписаны по выздоровлению.



Всего в России за минувшие сутки зафиксировано 24 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 226 россиян выздоровели, однако 491 пациента спасти не удалось, — рассказали в ИЦК.