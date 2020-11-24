В Краснодаре спасли выброшенных щенков

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24 ноября 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вечером 23 ноября жители Краснодара обнаружили на мусорке коробку с щенками. Неравнодушные горожане не могли пройти мимо и "бросили клич" спасения.



Очевидцы пожаловались, что в такую холодную погоду в коробку щенкам "пожалели даже тряпку какую-нибудь положить". Одна из подписчиц "Типичного Краснодара" забрала животных к себе на передержку, однако долго держать "семейство" в квартире не представляется возможным. Сейчас подписчица ищет семьи, в которые можно раздать щенят.



"Прошу помочь определить их в семьи", — написала в Instagram пользовательница под ником show_methe_way