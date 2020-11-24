Челябинские рестораторы прокомментировали ограничения из-за коронавируса

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24 ноября 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По их мнению, лучше пойти на компромисс, чем рисковать здоровьем населения.

Напомним, согласно указу Алексея Текслера, с 1 декабря предприятия общепита должны прекратить работу с 23.00 до 6.00, уже сейчас запрещается организация развлекательных мероприятий и дискотек. С весны этого года в барах и кафе нельзя курить кальян – это многократно повышает риск заражения коронавирусом.

Свое мнение по поводу ограничений рестораторы прокомментировали в беседе с корреспондентом «Вечернего Челябинска». Сергей Якушевский, владелец заведений Clock’s, Brut is Good, «Кабуки», отметил, что рестораторам было очень тяжело весной, когда все заведения были закрыты.

«Введенные сейчас меры — это компромисс, лучший из возможного. Так, у большинства заведений основная выручка все равно идет до 23 часов. К тому же мы все в одной лодке и понимаем, что подобные меры необходимы — поможем хотя бы их соблюдением. А что касается посетителей и требований, предъявляемых к ним, — народ относится к ним в основном с пониманием. В конце концов, надеть маску, вставая из-за стола — дел на две секунды, не так это и сложно», — сказал Сергей Якушевский.

Владелец ресторана «Аль Капоне» Александр Надеин подчеркнул, что в связи с введенными мерами предприятия общепита потеряют часть прибыли, ведь о новогодних корпоративах можно забыть. Сократились доходы и после запрета на кальяны. С другой стороны, по его словам, кафе не бывают пустыми всегда, кроме того, посетители стали более лояльными к ношению масок.