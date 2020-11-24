История дяди Гриши в Краснодаре получила развитие

Аргументы Недели → Общество

24 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мэр Краснодара Евгений Первышов сдержал обещание и занялся вопросом сапожника дяди Гриши, которому после более, чем тридцати лет работы, хотели запретить деятельность.



Для начала глава кубанской столицы объяснил, почему вообще сложилась подобная ситуация. По словам мэра, на протяжении последних лет городская администрация работала над очисткой улиц Краснодара от незаконной торговли и ларьков, которые портят облик города.



Та же работа, по словам Первышова, проводится и по придомовым территориям. Здесь торговля также запрещена, ведь земля предоставлена жителям для их нужд — парковок, детских площадок, озеленения.



"С точки зрения закона, например, киоск с мороженым во дворе или киоск сапожника совершенно одинаковы. Но по-человечески понятно, что для конкретного дяди Гриши это единственный способ заработка", — отметил мэр.



Евгений Первышов заявил, что просто оставить будку на прежнем месте не получится — это будет противозаконно и к тому же временно. Поэтому глава Краснодара поручил найти возможность законно разместить мастерскую дяди Гриши на муниципальном участке, чтобы мужчина мог продолжать работать.