«ЕР» и депутатское объединение «Моя Москва» обсудили предложения москвичей по бюджету столицы

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24 ноября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутаты фракции «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» на президиуме регионального политического совета Московского городского регионального отделения «ЕР» обсудили предложения москвичей о приоритетах бюджета столицы. Об этом сообщил сайт московского отделения партии.

«В понедельник, 23 ноября, на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» депутаты Московской городской думы обсудили народные предложения в законопроект о бюджете столицы на 2021-2023 годы. Пакет предложений на минувшей неделе внесла рабочая группа Московского городского реготделения «Единой России», - говорится в сообщении.

Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, бюджет города - это не сухие цифры и статьи доходов и расходов. «Это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет Москвы остается социальный ориентированным. При закономерном сокращении доходов, расходы социального характера будут увеличены и составят 56%. Ведь за цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. И сейчас идет не менее серьезная работа - подготовка поправок. Наша основная задача - принять действительно качественный и проработанный документ, который позволит гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами и обеспечит стабильность и поступательный рост экономики», - подчеркнула она.

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский в свою очередь отметил, что партия еще летом подключилась к процессу подготовки бюджета - 18 августа президиум политсовета московского отделения создал рабочую группу по подготовке народных предложений в бюджет Москвы. «На протяжении трех месяцев - с августа по начало ноября - нам удалось собрать широкую обратную связь в виде 12 тыс. 300 опросных листов. Особенно важно, что депутаты 122 районных советов Москвы внесли пакет из 369 предложений. Все идеи, предложения, замечания и пожелания были суммированы в единый пакет предложений, который на минувшей неделе мы представили на заседании фракции. Мы сделали важный шаг к тому, чтобы бюджет Москвы оставался открытым и прозрачным для москвичей - эффективным инструментом решения актуальных проблем нашего города и наших жителей. На эти цели будет выделено порядка 20 млрд руб.», - сказал он.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также высоко оценил инициативу однопартийцев - опрос дал депутатам необходимую обратную связь для доработки закона о бюджете. «Работа на бюджетом перешла от подготовительной стадии к подготовке поправок. И тот опрос, который провела партийная организация Москвы, очень пригодился. Именно из этого опроса рабочая группа по бюджету смогла выкристаллизовать те поправки, которые мы обсуждаем. Работа над поправками продолжается до начала заседания фракции «Единая Россия» и депутатской группы «Моя Москва», где окончательно будут приняты. Можно смело сказать - это поправки москвичей, и, я уверен, что «Единая Россия» сможет воплотить их в жизнь», - отметил он.

Метельский также сообщил, что в ходе опроса москвичи обозначили ряд задач, которые сегодня наиболее актуальны. «Одно из наиболее часто встречающихся пожеланий касается расширения механизмов адресной помощи нуждающимся - особенно тем категориям, по кому больнее всех ударили последствия пандемии коронавируса и карантинных мер. Также москвичи ждут от руководства столицы мер по модернизации медицины - как в целом, так и в части мер по противодействию эпидемии. Еще одна задача, которую ставят перед нами избиратели - вплотную заняться вопросами охраны здоровья детей, как в части медицины, так и детского отдыха», - добавил он.

По его словам, в текущем году департамент культуры Москвы предоставил 33 тыс. бесплатных путевок для детей из малообеспеченных семей и почти 20 тыс. сертификатов на самостоятельную организацию родителями отдыха и оздоровления детей - но из-за сложной эпидситуации 4,5 тыс. путевок не удалось реализовать. «Эти путевки перенесены на 2021 год. Тем не менее очевидно, что сама система организации детского отдыха и оздоровления потребует модернизации. Считаем необходимым увеличить ассигнования на это направление в размере 500 млн руб.», - сказал он.

Четвертая тема, которая наиболее часто всплывала в ходе опроса москвичей - это проблема обманутых дольщиков. С мошенничеством при приобретении жилья на этапе котлована столкнулись 11 тыс. дольщиков. «На самом деле пострадавших больше: порядка 30 тыс. человек, если считать с семьями. Речь идет о 137 домах. Правительство Москвы организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной «Дорожной картой». При этом принято решение за счет средств бюджета, где не удалось привлечь инвесторов, выполнить достройку наиболее сложных объектов (35 домов) для большей части обманутых дольщиков (около 7,6 тыс. граждан)», - отметила руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева.

В пресс-службе добавили, что в ходе дискуссии все сошлись во мнении, что, несмотря на непростые экономические условия, в проекте бюджета на 2021-2023 годы необходимо предусмотреть средства для достройку проблемных объектов в указанный период: исходя из расчетов для полного завершения до 2023 года включительно строительства проблемных объектов в следующем году требуется дополнительное финансирование в размере 4,98 млрд руб.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов обратился к депутатам с просьбой учесть эти пожелания при подготовке поправок в бюджет вместе с поправками, которые подготовила фракция «Моя Москва». «Необходимо также учесть поправки по направлениям инноваций и развития культуры. Все перечисленные задачи ставят перед нами наши избиратели. Это те проблемы, которые сегодня волнуют людей на местах - и наш долг найти для них решение», - подчеркнул он.

Как сообщалось, Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы.