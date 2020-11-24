Дети, победившие рак, выступили на сцене Челябинского молодежного театра

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24 ноября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

24 ноября состоялась премьера благотворительного спектакля «Счастье в тебе».

В роли артистов выступили подопечные фонда «Искорка» и их родители. В спектакле было задействовано 60 ребят.

По словам организаторов, репетиции из-за напряженной ситуации с заболеваемостью коронавирусом проходили на свежем воздухе – в парке и на лыжной базе. На подготовку к спектаклю ушло более девяти месяцев.

На премьеру пришли первая леди Челябинской области Ирина Текслер, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова (она же сыграла в спектакле одну из ролей), врачи, которые помогают ребятам бороться с опасной болезнью. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на лечение детей.

Южноуральцы смогут увидеть спектакль в Миассе, Златоусте, Троицке и Южноуральске. Также юные артисты и их родители планируют выступить на фестивале любительских театров в Тюмени в 2021 году.

Евгения Майорова и Ирина Текслер

В спектакле было зайдествовано 60 ребят

Спектакль покажут в Миассе, Златоусте, Троицке и Южноуральске