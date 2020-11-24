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Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение
Фото m24.ru

Разработчики предложили 38 сервисов на базе искусственного интеллекта для столичного здравоохранения по итогам почти года реализации проекта по созданию и применению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях», - приводятся в сообщении слова Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, сказанные на встрече с разработчиками сервисов искусственного интеллекта и представителями ИТ-компаний.

Она добавила, что эксперимент идет почти год по четырем видам исследований.

«В проекте участвует уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента - увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей», - рассказала Анастасия Ракова.

Также она отметила, что Москва полностью готова к внедрению новых решений, поскольку необходимая инфраструктура в городе уже создана. Также город планирует полностью отказаться от использования нецифровой тяжелой техники - необходимое медицинское оборудование будет докуплено в ближайшее время.

Анастасия Ракова напомнила, что цифровой контур московского здравоохранения практически замкнут: все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, активно ведется работа по подключению к системе столичных стационаров. Кроме того, заммэра добавила, что в Москве будет создана рабочая группа по цифровизации здравоохранения, в которую войдут медики и разработчики.

В мероприятии также приняли участие руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров и директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов.

Как отмечается в материале, правительство Москвы инициировало эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения в конце 2019 года. Это одна из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальную сферу.

ГБ

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