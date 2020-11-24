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В России с 1 января отечественное ПО появится на электронных устройствах

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

В России с 1 января отечественное ПО появится на электронных устройствах
смартфон, фото: pixabay.com

Правительство утвердило правила предустановки российского программного обеспечения на ряд электронных устройств, произведенных после 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что отечественное ПО будет обязательным для установки на реализуемые в РФ смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и «умные» телевизоры. Кроме того, на планшеты и смартфоны необходимо поставить российские поисковики, браузеры, навигаторы, социальные сети, голосовых помощников, программы для доступа в облачные хранилища, приложение «Госуслуги», программу платежной системы «Мир», приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

На компьютеры – браузеры и антивирусы, а на телевизоры с функцией Smart TV - браузеры, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети. 

Предустанавливать необходимо приложения из специального перечня, который должно создать Минцифры. Отмечается, что правом на предустановленное ПО должны обладать Россия, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин страны.

БА

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