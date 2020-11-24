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Психолог рассказала, почему знакомства в интернете помогают застенчивым людям

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Психолог рассказала, почему знакомства в интернете помогают застенчивым людям
фото: pixabey

Застенчивые люди обладают яркой фантазией, которые они хотели бы воплотить хотя бы в онлайн формате – рассказала психолог Наталья Наумова.Именно поэтому, британский стартап совместно с женщинами-программистами запустил специальную «соцсеть для любовных утех, которая должна помочь застенчивым людям в поисках знакомств.

По словам специалиста, все сайты знакомств созданы специально для застенчивых, ранимых и неуверенных в себе людей, чтобы те могли воплотить свои сексуальные фантазии. «Именно вот для этих людей, у которых не получается реализовать взаимоотношения с другими людьми в реалиях, будет это подходить. И, конечно же, чем более застенчивый человек, тем у него более извращенные фантазии. И, соответственно, эти фантазии в реальности он не может воплотить. А тут можно с человеком общаться на расстоянии и, если он отказал, ничего страшного, можно выбрать другого.

Это более легкий способ именно для этих граждан будет популярен и востребован, но не для большой массы людей» - говорит эксперт.Также, комментируя создание такой социальной сети, психолог уверена, что ей будут пользоваться в большинстве своем мужчины, несмотря на то, что идея разработки принадлежит женщинам.

ЕСт

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