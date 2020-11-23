Путин назвал легализацию каннабиса в ряде стран угрозой безопасности России
23 ноября 2020, 22:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент РФ подписал стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.
В новой стратегии антинаркотической политики указывается, что легализация марихуаны в других странах расширяет глобальный рынок наркотиков.
Как говорится в стратегии, «легализация использования каннабиса в рекреационных целях, как и появление новых видов наркотиков, увеличение их производства в зонах вооруженных конфликтах и на территориях со слабым контролем со стороны власти, ведет к расширению глобального рынка наркотиков».
Бороться с этим, в частности, предлагается «духовными ценностями», говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести уголовное наказание за рекламу наркотиков в интернете.
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