Путин назвал легализацию каннабиса в ряде стран угрозой безопасности России

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23 ноября 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент РФ подписал стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.

В новой стратегии антинаркотической политики указывается, что легализация марихуаны в других странах расширяет глобальный рынок наркотиков.

Как говорится в стратегии, «легализация использования каннабиса в рекреационных целях, как и появление новых видов наркотиков, увеличение их производства в зонах вооруженных конфликтах и на территориях со слабым контролем со стороны власти, ведет к расширению глобального рынка наркотиков».

Бороться с этим, в частности, предлагается «духовными ценностями», говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести уголовное наказание за рекламу наркотиков в интернете.