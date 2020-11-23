В Татарстане опровергли слухи о якобы закрытии границ региона
23 ноября 2020, 22:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: zpravda.ru
Татарстан не будет закрывать границы. Об этом заявила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
По ее словам, ведомство не готовит запреты на въезд или выезд в какие-либо регионы.
«На сегодня у нас ситуация непростая, но стабильная. Мы не фиксируем взрывного роста заболеваемости, и речи о том, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничения на сегодняшнем этапе у нас не идет», - сказала Авдонина.
Она также отметила, что в республике идет подготовка к президентской елке и выразила надежду, что при соблюдении всех необходимых мер профилактики регион будет работать «в таком формате до Нового года, не отменяя мероприятия».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы РФ с максимальными показателями по заболеваемости COVID-19.
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