Старейшая газета Южного Урала отметила юбилей

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23 ноября 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото «Копейского рабочего»

В этом году «Копейскому рабочему» исполнилось 90 лет.

Сотрудники издания получили множество поздравлений, одно из них – от губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В благодарственном письме, адресованному директору редакции Антону Попковичу, глава региона подчеркнул, что, несмотря на высокую конкуренцию, газета уверенно удерживает высокие позиции на медиарынке.

«Мы очень ценим внимание губернатора Челябинской области Алексея Текслера к работе средств массовой информации в целом и к нашему изданию в частности, – говорит главный редактор газеты Анна Викалюк. – Оно подчеркивает значимость нашей профессии, придает сил для продолжения работы и достижения новых профессиональных высот. В нынешний непростой период это особенно ценно».

Анна Викалюк вместе с журналистом Алексеем Самаевым получила благодарность от губернатора.

Юбилейный номер «Копейского рабочего» по традиции посвящен тем, кто работал в газете в разные годы. Отметим, что сайт издания также пользуется популярностью у жителей Копейска и области.