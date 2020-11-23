В России падение выручки салонов красоты достигло 70%

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sostav.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Из-за отмены новогодних корпоративов падение выручки российских компаний, занятых в сфере красоты, может оказаться фатальным. Уже с июня по сентябрь сокращение доходов у них доходило до критических 70%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил, что позитивным месяцем для индустрии стал сентябрь. Это было связано со снятием некоторых коронавирусных ограничений и выходом на работу большей части россиян. В дальнейшем ситуация начала ухудшаться. Во многом из-за того, что салонам красоты не удалось воспользоваться мерами господдержки и получить льготные кредиты на выплату зарплаты.

В Нижегородской области еще в мае губернатор Глеб Никитин обязал салоны красоты установить системы видеонаблюдения для фиксации нарушений санитарных правил. Это вызвало скандал среди участников регионального рынка, поскольку стоимость подключения к такой системе составляет около 100 тыс. руб.

С июня по сентябрь этого года на 60% сократилась выручка у салонов красоты в Ульяновской области. В Краснодарском крае, Свердловской и Ярославской областях падение зафиксировано на уровне 50%. В Томской области, Санкт-Петербурге и Москве – на 40%.