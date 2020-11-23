Власти Саратовской области продлили дистанционное обучение в школах

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23 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Власти Саратовской области продлили до 8 декабря дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 класс в ряде муниципалитетов региона. На такой же режим переведены профессиональные колледжи.

Соответствующее постановление правительства области подписал в понедельник вице-губернатор Роман Бусаргин.

Ученики 6-11 классов в школах Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов сразу после осенних каникул переведены с 9 по 23 ноября на дистанционный режим обучения в связи с угрозой COVID-19. Сообщается, что к 17 ноября в школах этих территорий на больничном находились 662 педагога, что составляет 7,8% от их общего количества, в том числе у 155 выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что два ведущих сотрудника саратовского Минздрава заразились коронавирусом.