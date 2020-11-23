Депутат МГД Гусева: Заимствования позволят сохранить расходы бюджета на соцподдержку и развитие

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23 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, фото соцсети

Возможность заимствований позволяет сохранить расходы бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов на социальную поддержку и развитие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«В условиях мирового экономического спада и пандемии Москва весьма эффективно противостоит возникающим вызовам. Удары кризиса смягчаются мерами поддержки, которую Москва в разных видах оказывает гражданам и бизнесу. Москва не только не сокращает расходы по социальным статьям, но и, напротив, эти расходы наращиваются: 569 млрд руб. в 2021 году выделяется на социальную поддержку москвичей, 447,1 млрд руб. - на развитие здравоохранения, 426,4 млрд руб. - на образование. Не менее важны инструменты, обеспечивающие развитие столицы - в частности, Адресная инвестиционная программа. Их сохранение также необходимо для поддержания экономики города в здоровом состоянии. Именно ради этих статей расходов в бюджет 2021-2023 годов была введена возможность заимствований», - пояснила Гусева.



По ее словам, общий объем заимствований за три года составит около 700 млрд руб., при этом максимальный лимит заложен в 2021 году - чуть меньше 400 млрд руб. В 2022 году пороговое значение составит менее 180 млрд руб., а в 2023 году - около 44 млрд руб. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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«Таким образом, объем заимствований составит не более 1/7 доли московского бюджета в каждый конкретный год. На предстоящие три года особую важность приобретает балансирующая, резервная функция бюджета Москвы. Эффективное управление городской казной обеспечивает стабильность экономики столицы. Возможные заимствования будут делаться именно ради сохранения этой стабильности, это инструмент гарантии экономического благополучия всей экономики Москвы», - отметила депутат Мосгордумы.

Парламентарий добавила, что о международных заимствованиях «речи не идет». «Москве, безусловно, хватит инвестиционного потенциала внутреннего рынка. При необходимости на рынке будут размещены облигационные займы в рублях, что разрешено бюджетным законодательством. При этом установленные лимиты вряд ли будут востребованы полностью. Фактический объем заимствований будет определяться результатами выполнения бюджета в течение года», - считает она.

По словам Гусевой, экономика города имеет свойство быстро восстанавливаться. «Безусловно, мы все надеемся, что активно использовать этот инструмент не придется: экономика Москвы демонстрирует хороший потенциал к восстановлению, это мы видели в летние месяцы. Есть вероятность, что бюджет развития и социальные расходы удастся реализовать с минимумом заимствований. В следующем году ожидается рост поступлений по налогам, напрямую зависящих от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц, - налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малого и среднего предпринимательства. Даже в нынешней экономической ситуации у Москвы высокий уровень долговой устойчивости, что позволяет не бояться заимствований. Считаю, что интеграция в проект бюджета на 2021-2023 годы механизма, позволяющего осуществлять заимствования, - актуальное и эффективное решение для нашего города», - заключила парламентарий.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», депутаты Мосгордумы на пленарном заседании 18 ноября приняли проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении.