Министр спорта Крыма Ольга Торубарова намерена каждые выходные проводить совещания, совершая забеги с VIP-персонами

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23 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова, фото соцсети

Это авторское ноу-хау Ольги ТОРУБАРОВОЙ – по выходным она намерена «выгуливать» крымских випов.

Проект свой министр назвала «километровочка» и намерена каждые выходные проводить забег в разных местах Крыма. «Участником может стать любой гражданин нашего полуострова», - написала она в социальных сетях, не сделав при этом анонса места, даты и времени следующего забега.

Первый забег был проведен в паре с главой горсовета Евпатории Олесей ХАРИТОНЕНКО в Заозерном.