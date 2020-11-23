Министр спорта Крыма Ольга Торубарова намерена каждые выходные проводить совещания, совершая забеги с VIP-персонами

Это авторское ноу-хау Ольги ТОРУБАРОВОЙ – по выходным она намерена «выгуливать» крымских випов.
Проект свой министр назвала «километровочка» и намерена каждые выходные проводить забег в разных местах Крыма. «Участником может стать любой гражданин нашего полуострова», - написала она в социальных сетях, не сделав при этом анонса места, даты и времени следующего забега.
Первый забег был проведен в паре с главой горсовета Евпатории Олесей ХАРИТОНЕНКО в Заозерном.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.