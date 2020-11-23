ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова намерена каждые выходные проводить совещания, совершая забеги с VIP-персонами

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова намерена каждые выходные проводить совещания, совершая забеги с VIP-персонами
Министр спорта Крыма Ольга Торубарова, фото соцсети

Это авторское ноу-хау Ольги ТОРУБАРОВОЙ – по выходным она намерена «выгуливать» крымских випов.

Проект свой министр назвала «километровочка» и намерена каждые выходные проводить забег в разных местах Крыма. «Участником может стать любой гражданин нашего полуострова», - написала она в социальных сетях, не сделав при этом анонса места, даты и времени следующего забега.

Первый забег был проведен в паре с главой горсовета Евпатории Олесей ХАРИТОНЕНКО в Заозерном.

ГБ

В мире

Российский миротворец получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе

В понедельник вечером, 23 ноября, стало известно, что офицер российского контингента миротворческих сил был ранен в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью