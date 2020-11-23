Более 50 «безмасочников» выявили в торговых центрах ЦАО 23 ноября

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23 ноября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

ТРК «Атриум», фото: соцсети

Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах Центрального округа в ходе рейдов 23 ноября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Блинов.

«Сегодня инспекторами ОАТИ совместно с сотрудниками МВД и департаментом торговли и услуг было проведено обследование нескольких торговых центров Центрального административного округа Москвы. В ходе обследования выявлены нарушители перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены 52 административных материала по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы»,- сказал Руслан Блинов.

По его словам, штраф по данной статье составляет до 4 тыс. руб.

Как пояснили в свою очередь в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, в ходе рейдов были проверены ТД «Дружба», ТЦ «Гименей» и ТРК «Атриум».