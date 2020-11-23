Спустя 52 года IBM извинилась перед женщиной, уволенной за смену пола

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23 ноября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

В 1968 году Линн Конвей уволили из крупнейшей американской компании IBM за то, что она совершила трансгендерный переход. На днях уже пожилая женщина – ученый и инженер-электроник – получила публичные извинения.

Линн Конвей проработала в IBM четыре года в команде инженеров, занимающихся перспективными разработками. Тогда она была мужчиной. Решившись сменить пол, Линн сообщила об этом руководству. Ее тут же уволили, из-за боязни «скандальной огласки».

Через 52 года Конвей пригласили на виртуальную встречу и извинились за то увольнение. В IBM подчеркнули, что теперь наоборот стараются помогать сотрудникам-трансгендерам.

Сейчас Линн Конвей 82 года. После перенесенной операции ей все-таки удалось построить успешную карьеру в других компаниях, она стала профессором электротехники.