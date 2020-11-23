Александр Козлов: Необходимо уточнить правой статус апартаментов как вида жилища

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23 ноября 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Козлов, фото соцсети

Правовой статус апартаментов необходимо уточнить. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

«Я могу объяснить привлекательность такой недвижимости - апартаменты стоят дешевле, чем квартиры, а значит доступнее. Даже в престижных районах. И они должны отличаться от жилых помещений многоквартирных домов. Нельзя просто распространить права и обязанности собственников МКД на дома с апартаментами. Нужен отдельный правовой статус - это должен быть особый вид жилых помещений с возможностью получить постоянную регистрацию. Но без возможности получать льготы и субсидии на ЖКУ, а также без претензий на учет социальной инфраструктуры. Ведь когда мы выбираем квартиры в МКД, мы платим в том числе и за доступность и обеспеченность социальными объектами. Здесь такого нет и, на мой взгляд, быть не должно», - отметил Александр Козлов.

По мнению парламентария, не стоит отметать возможность их строительства в будущем.

«Представитель Минстроя высказал мнение о том, что в будущем строительство апартаментов будет нецелесообразно. Я не совсем согласен с этой позицией: их можно возводить в общественно-деловых зонах, потому что там они будут востребованы и удобны. Особенно, допускаю, у молодых, активных, полностью погруженных в работу граждан. Однако еще раз подчеркну: у апартаментов должен быть собственный статус», - уточнил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что в Москве построено и строится больше всего апартаментов.

«И мы как городские законодатели обязательно представим свои предложения на федеральный уровень», - заявил депутат МГД.

Ранее СМИ сообщили, что федеральные органы власти планируют определиться с правовым статусом апартаментов до конца 2020 года.