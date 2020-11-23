Депутат МГД Елена Николаева: Москва должна решить проблему обманутых дольщиков за три года

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23 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева подготовила поправку для выделения дополнительного финансирования в бюджете Москвы на достройку объектов долевого строительства, признанных проблемными в настоящий момент, средства позволят максимально решить проблемы сегодняшних обманутых дольщиков. Об этом депутат сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«Московская городская дума на минувшей неделе приняла бюджет на 2021 год и прогнозные параметры на трехлетний период в первом чтении. Ко второму чтению поступят поправки от депутатов, касающиеся важных для города направлений. Считаю принципиальным вопрос с обманутыми дольщиками. Москва уже много сделала для защиты их законных прав, и сейчас необходимо завершить эту работу. Сложные условия пандемии - это не причина отказываться от этого направления, это повод как можно скорее дать людям, которые честно оплатили будущее жилье, их квартиры», - сказала Елена Николаева.

Она отметила, что проблема обманутых дольщиков держится в столице на особом контроле. «Правительство Москвы организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Так, для достройки объектов привлекаются новые инвесторы. Кроме того, Москва выделяет прямое финансирование для завершения работ там, где инвесторы не берутся. Создан специальный фонд защиты прав дольщиков. Мы единственный регион, который берет на себя такую ответственность», - добавила парламентарий.

Депутат пояснила, что сейчас в Москве около 35 проблемных объектов, для строительства которых не удалось привлечь частные средства.

«Долгие годы жилье в этих проблемных домах ждут 7,6 тыс. дольщиков, семьи снимают квартиры и продолжают платить ипотеку, но стройка не двигается. Для многих семей ситуация критическая, осложненная пандемией и кризисными явлениями в экономике. Город просто обязан вмешаться, предотвратив катастрофу тысяч семей», - подчеркнула Елена Николаева.

По ее словам, необходимо выделить дополнительные средства на эти объекты. «Исходя из расчетов, для завершения строительства принятых в работу проблемных объектов в следующем году требуется дополнительное финансирование в размере 4,98 млрд руб. Это позволит решить проблему дольщиков к 2023 году включительно, максимально на сегодняшний момент, поэтому я считаю необходимым внести такую поправку», - заключила депутат.