В Подмосковье зараженным грунтом отсыпают дороги

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23 ноября 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция

В марте 2020 года В.В. Путин дал письменное поручение правительству Московской области после обращения активных граждан разобраться с незаконной свалкой на территории Рузского городского округа Московской области. Такая ситуация сложилась вследствие введения режима Чрезвычайной ситуации на земельном участке, принадлежащем ООО «Зелёная Луна», и последующей его реквизиции ныне арестованным Министром экологии и природопользования подмосковного правительства Д.А. Куракиным. Администрация Рузского городского округа была обязана и взялась организовать вывоз ТКО на утилизацию, чтобы обеспечить обезвреживание заражённого грунта.

Мусор в дорожном полотне

На тематической пресс-конференции Министр и Глава округа оценивали проведение таких работ почти в 300 млн. рублей в срок до конца июля текущего года. В то же время собственник участка направил письмо в МинЭкологии области, что готов сделать это самостоятельно и за свой счет, оценивая бюджет на вывоз не выше 80 млн. рублей, исходя из рыночных расценок.

К концу ноября 2020 года значительная часть ТКО так и осталась не вывезенной, мембрана, защищавшая компоненты окружающей среды, надорвана, что могло привести к вытеканию скопившегося фильтрата с площадки накопления отходов. Причины такого неспешного подхода к разрешению чрезвычайной ситуации неясны. То требовалась экспертиза, то средства на вывоз выделены были с задержкой. Но первопричины надуманной чрезвычайной ситуации не устранены до сих пор. Собственник участка подал иск в суд на действия ныне арестованного по подозрению на получение взяток министра правительства Подмосковья Д.А Куракина, главы РГО Н.Н. Пархоменко, а также заявил ходатайством в суде о фальсификации доказательств экспертизы ООО «РПН-Сфера», на основании которой зиждилось введение режима ЧС.

Мособлсудом была назначена экспертиза, по итогам которой мог быть выявлен истинный ущерб или его отсутствие. Но власти Подмосковья решили ее не дожидаться и "зачистить поляну вместе с доказательствами" с тем, чтобы скорее получить контроль над земельным участком.

22 ноября 2020 года обнаружилось, что заражённый грунт в виде песка вместе с отходами с открытой площадки накопления, вывозится на близлежащий карьер в деревне Орешки. А также используется для отсыпки дороги, ведущей к одному из соседних участков. Таким образом, рекультивация участка и ликвидация открытой площадки накопления ведутся с существенными нарушениями. На объект прибыла полиция.

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