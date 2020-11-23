Эксперт: Хордовые магистрали станут одним из важных элементов транспортного каркаса столицы

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23 ноября 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние 10 лет Москва совершила настоящий прорыв в развитии транспортной системы. На 65 процентов была выполнена программа по удвоению протяженности московского метро, рассчитанная до 2025 года. Более чем на тысячу километров выросла сеть городских дорог.

Председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов" Владимир Соколов отмечает, что хордовые магистрали станут одним из важных элементов транспортного каркаса столицы

«В Москве активно модернизируют дороги: с 2011 года реконструировали 15 вылетных магистралей и 17 клеверных развязок МКАД, на которых за счет организации движения по направленным съездам ускорился транспортный поток. Кроме того, в Москве вводится в строй ежегодно не менее 100 километров новых дорог. Непосредственно в 2020 году этот показатель достиг 103 километров, помимо этого, были возведены 23 искусственных сооружения и оборудованы 17 пешеходных переходов» - сказал, в частности, Владимир Соколов .

Как отметил эксперт, в столице завершается работа над системой хордовых магистралей – они готовы на 72%.

«Они позволят перераспределить автомобильные потоки, а также снимут часть нагрузки с вылетных магистралей. Таким образом, хорды свяжут соседние районы столицы, автомобилисты смогут сэкономить время на дорогу. Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада станут одним из важных элементов транспортного каркаса столицы», - подчеркнул Владимир Соколов.