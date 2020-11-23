Минэкологии потребовало усилить работу по уборке улиц от мэрии Челябинска

Аргументы Недели → Общество

23 ноября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Требования вызваны жалобами горожан на грязь и пыль на дорогах в период НМУ.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, в период неблагоприятных метеоусловий ведомство круглосуточно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Одна их причин загрязнения – пыль на дорогах.

«Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработало с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц. Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку», – отметил Виталий Безруков.

Как сообщает агентство «Полит74», дорожникам уже выписано более 40 предписаний за плохую уборку улично-дорожной сети. В администрации города отметили, что комитет дорожного хозяйства обозначил перечень первоочередных мер для борьбы с пылью в режиме отрицательных температур. Это исключение механического подметания проезжей части и тротуаров при отсутствии осадков в виде снега, своевременная ручная уборка осевой и прилотковой части улично-дорожной сети, ежедневный контроль за использованием техники подрядными организациями с помощью системы ГЛОНАСС.

Если ситуация не исправится, то администрации города грозит штраф.