Туристы спасли молодого шакала в районе Красной Поляны

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23 ноября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника

В Сочи, в районе Красной Поляны машина сбила молодого шакала. Зверь получил ЧМТ и не мог самостоятельно передвигаться. Туристы доставили его в ветеринарную клинику.



Теперь вылеченный шакал стал новым обитателем вольерного комплекса "Лаура", — сообщила заведующая учреждения Наталья Требоганова.



По её словам, животному нет и года. Зверь получил кличку Джим и довольствуется уходом и постоянной кормёжкой. Малыш проявляет активность и любознательность. Наталья отметила, что сотрудники комплекса надеются на будущую дружбу Джима с его новыми соседями — старыми самцом и самкой шакала и их пятилетним сыном.