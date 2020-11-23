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Аргументы Недели Общество

Туристы спасли молодого шакала в районе Красной Поляны

, 14:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Туристы спасли молодого шакала в районе Красной Поляны
Пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника

В Сочи, в районе Красной Поляны машина сбила молодого шакала. Зверь получил ЧМТ и не мог самостоятельно передвигаться. Туристы доставили его в ветеринарную клинику.

Теперь вылеченный шакал стал новым обитателем вольерного комплекса "Лаура", — сообщила заведующая учреждения Наталья Требоганова.

По её словам, животному нет и года. Зверь получил кличку Джим и довольствуется уходом и постоянной кормёжкой. Малыш проявляет активность и любознательность. Наталья отметила, что сотрудники комплекса надеются на будущую дружбу Джима с его новыми соседями — старыми самцом и самкой шакала и их пятилетним сыном. 

Kub