Какие профессии выбирают молодые мамы на Южном Урале

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23 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Областная служба занятости опубликовала список самых востребованных специальностей, которые выбирают для переобучения молодые женщины в декрете.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в этом году 557 южноуральских женщин в этом году смогли пройти переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Освоить новые профессии женщины в декрете, а также неработающие мамы, имеющие детей дошкольного возраста, могут бесплатно в Службе занятости населения Челябинской области.

В списке новых профессий более 80 наименований. Самые популярные из них: бухгалтерский учет, специалист по кадрам, управление государственными и муниципальными закупками, оператор ЭВиВМ, педагог, дефектолог, парикмахер, юрист, закройщик, швея, специалист по маникюру, специалист по кадрам и делопроизводству.

В службе занятости отметили, что занятия проводятся в удобное время для обучающихся, при дистанционной форме обучения запись вебинаров можно прослушать повторно.

Также в рамках нацпроекта «Демография» прошли переобучение более 1800 граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» – 352 работника различных предприятий области.

Информацию об обучении можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области (351) 261-51-19, а также в Центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).