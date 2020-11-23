Юрист рассказал о возникшей проблеме для переехавших в Израиль россиян

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23 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Израиля регулярно устраивают внезапные проверки репатриантов, прежде всего выходцев из России и стран СНГ, на "подлинность их еврейства", причем совершенно неожиданно, без какого-либо повода.

Известный адвокат Эли Гервиц рассказал, что "если гражданин Израиля обращается в раввинатскую систему, а та приходит к выводу, что он не доказал своего еврейства, то она не ограничивается самим обратившимся". Как рассказал юрист, под подозрение подпадают все близкие родственники, не только мать, но и братья, сестры и племянники.

Не секрет, что еврейство передается строго по материнской линии. Если раввинат подозревает кого-либо из репатриантов в отсутствии убедительных доказательств еврейства, то он передает "серые списки" в МВД Израиля (аналог российского УФМС).

Власти Израиля могут инициировать процесс лишения гражданства всей семьи.

Высший суд справедливости Израиля рассматривает иск о признании практики выборочных проверок репатриантов дискриминационной.