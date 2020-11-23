Юрист рассказал о возникшей проблеме для переехавших в Израиль россиян

Власти Израиля регулярно устраивают внезапные проверки репатриантов, прежде всего выходцев из России и стран СНГ, на "подлинность их еврейства", причем совершенно неожиданно, без какого-либо повода.
Известный адвокат Эли Гервиц рассказал, что "если гражданин Израиля обращается в раввинатскую систему, а та приходит к выводу, что он не доказал своего еврейства, то она не ограничивается самим обратившимся". Как рассказал юрист, под подозрение подпадают все близкие родственники, не только мать, но и братья, сестры и племянники.
Не секрет, что еврейство передается строго по материнской линии. Если раввинат подозревает кого-либо из репатриантов в отсутствии убедительных доказательств еврейства, то он передает "серые списки" в МВД Израиля (аналог российского УФМС).
Власти Израиля могут инициировать процесс лишения гражданства всей семьи.
Высший суд справедливости Израиля рассматривает иск о признании практики выборочных проверок репатриантов дискриминационной.