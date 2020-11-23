Депутат Мосгордумы Семенников: В ходе обсуждения бюджета оппозиция проявила политическую незрелость

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам городского парламента Александр Семенников сообщил, что многие вопросы, обсуждающиеся при рассмотрении бюджета 2021 года, в силу непростой экономической ситуации вызывают особенно острые межфракционные споры - вплоть до призывов отдельных депутатов и фракций не голосовать за бюджет Москвы в целом. Об это он рассказал в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».
«К сожалению, рассмотрение бюджета на 2021-2023 годы показывает, что не все депутаты Московской городской думы готовы к столь ответственной работе. Неконструктивные действия депутатов оппозиционных фракций затягивали работу целого ряда думских комиссий, а также пленарное заседание 18 ноября. Переход на не относящиеся к городскому бюджету темы, многократный возврат к уже обсуждавшимся вопросам, переход к частностям и личным выпадам перешел в конце концов в угрозы не голосовать за бюджет в целом. Хотя возможности отклонить бюджет у оппозиции, составляющей меньшинство Мосгордумы, и нет, если представить себе на минуту непринятый из-за их действий бюджет - очевидны негативные последствия. Они, особенно во время пандемии, могут быть катастрофическими: отсутствие бюджета означает работу в 2021 году вслепую и в неоптимальном режиме, без учета сложившейся экономической обстановки. Это негативно отразится на практически всей городской жизни, от общественного транспорта до лекарственного обеспечения льготников», - сказал Александр Семенников.
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Депутат отметил, что для выражения несогласия существует механизм поправок.
«То, что тем или иным коллегам может не нравиться ряд положений проекта бюджета, совершенно нормально, именно для этого и существует механизм поправок. У нас многопартийная дума, в которой собрались депутаты разных убеждений, представляющие разные общественные группы. Но, чтобы иметь возможность вносить поправки, бюджет должен быть принят в первом чтении. Я искренне убежден, что нас всех должна объединять ответственность за свои поступки, взвешенный подход к решению возникающих вопросов. Однотипные, постоянно повторяющиеся претензии, пусть даже они высказываются по поводу реально существующих проблем - это не конструктивная работа, а путь в никуда. Очень надеюсь, что в ближайшее время коллеги все-таки начнут работу над поправками в проект бюджета, помня, что за каждым из нас стоят многие десятки тысяч избирателей. Тогда общими усилиями мы примем столь важный для Москвы в наше непростое время бюджет», - подчеркнул Александр Семенников.
Парламентарий отметил, что бюджет Москвы - это общие средства всех москвичей.
«Бюджет Москвы, как основополагающий финансовый документ города, рассматривается и утверждается Московской городской думой как высшим органом законодательной власти субъекта федерации. Смысл этой процедуры очевиден: выборные представители москвичей, которым жители города выразили доверие на установленный пятилетний срок, анализируют представленный мэром проект бюджета, вносят в него поправки в интересах горожан и в трех чтениях принимают бюджет в форме специального закона города Москвы. В этой процедуре есть и сущностный смысл - на этапе парламентских слушаний документ можно скорректировать, отвечая на запросы избирателей - и важное символическое значение: бюджет Москвы это не абстрактная казна абстрактной городской власти, а общие средства всех москвичей, которые нужно распределить в соответствии с ценностями и приоритетами горожан», - заключил Александр Семенников.
Ранее сообщалось, что Мосгордума продолжает рассмотрение проекта бюджета столицы на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. В соответствии с установленной процедурой вначале документ, внесенный в Мосгордуму мэром Москвы, был рассмотрен комиссиями столичного парламента, а 18 ноября принят в первом чтении.