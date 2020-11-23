В Нью-Йорке с весны не могут захоронить около 650 тел погибших от COVID-19

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23 ноября 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нью-Йорке около 650 тел погибших во время весенней вспышки COVID-19, хранятся в моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии весной этого года, во время первой волны коронавируса в США. В худшие дни здесь умирали до 700 человек. Чтобы помочь разгрузить больничные морги, на пирсе 39-й улицы в Сансет-парке развернули рефрижераторы, куда складывали тела.

В офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка сообщили, что многие тела не предали земле, так как их родных не удалось пока разыскать, либо родственники не могут оплатить похороны, пишет РИА Новости. Все еще не удается найти родных около 230 умерших - нередко погибший проживал отдельно от семьи, а данные о родственниках устарели либо неверны.

По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, всего с начала пандемии от коронавируса в городе скончались 19 537 человек.