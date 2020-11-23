Собянин открыл первую новую станцию в рамках создания линии МЦД-3

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23 ноября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Ховрино» на Октябрьской железной дороге, которая войдет в состав будущего МЦД-3.

«В Ховрино сформирован большой транспортно-пересадочный узел: построено метро «Ховрино», международный автобусный вокзал. Вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся: проектированием и его строительством», - сказал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что новый транспортный объект будет интегрирован в будущую высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга.

«Это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург, платной дороги на Санкт-Петербург и Северо-Восточной хорды. Такой, действительно, серьезный транспортный узел. Он сегодня обустроен. Все связи между различными видами транспорта сформированы. Я думаю, это серьезным образом улучшим комфорт доя пассажиров», - сказал Серегй Собянин.

Он также выразил благодарность главе РЖД за продолжение совместной работы по реализации железнодорожных проектов, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности.

В свою очередь, Белозеров отметил, что объекты МЦД отличаются новым уровнем комфорта и подвижным составом.

«Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города, и между различными видами транспорта. Сергей Семенович сказал, что здесь в недалекой перспективе появится еще один вид транспорта - это высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. В определенной части это определенный диаметр, поскольку время движения по новому диаметру МЦД-3 больше часа, и порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Такое «новое метро» появится в Москве», - добавил Олег Белозеров.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство новой железнодорожной станции «Ховрино» было начато в II квартале 2017 года и заняло более трех лет. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. Общая площадь созданной инфраструктуры составляет свыше 6 тыс. кв. м.

Отмечается, что пересадка со станции «Ховрино» на метро или пригородный автобус займет около пяти минут. После отмены ограничений, связанных с пандемией, по расчетам специалистов, станцией будут пользоваться 15 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году число пассажиров возрастет до 25 тыс. человек.

Также отмечается, что после открытия перехватывающего паркинга возможность пересадки на наземное метро может стать привлекательной и для части автомобилистов, въезжающих в город по новой магистрали М11 «Москва - Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что на станции «Ховрино» будущего МЦД-3 будет две пассажирские платформы, два пассажирских вестибюля с выходом по обе стороны от железной дороги. Вестибюли оборудуют кассами и вспомогательными и техническими помещениями. Новая станция будущего МЦД-3 вместе со станцией метро и автовокзалом «Северные ворота» образуют крупный транспортный хаб на севере Москвы.

МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» длиной 85 км с 42 остановками свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

В настоящее время на будущем диаметре развернуты работы по: строительству путепроводной развязки на Николаевке; переустройству Митьковской ветки; строительству тоннеля на Казанском направлении. Кроме того, с РЖД достигнута договоренность о взаимной увязке проектов высокоскоростной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» и МЦД-3, что позволит оптимизировать сроки строительства и стоимость работ.